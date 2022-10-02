Настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні з контрабандою, — ЗМІ (фото, відео)

Митрополит Павло прокоментував інформацію журналістів та заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.

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На одному з прикордонних пунктів затримали настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Про це повідомляє видання "Інформаційний потік", посилаючись на свої джерела у силових відомствах.

Затримання митрополита Павла на кордоні — інформація зі ЗМІ

За даними журналістів, митрополита Павла, відомого як "Паша Мерседес", затримали на кордоні під час спроби провезти контрабанду.

Зокрема, під час обшуку транспортного засобу прикордонники обшукали настоятеля Києво-Печерської Лаври церковні цінності, супровідні документи, які священник особисто підписав.

"Скільки вивезли (цінних речей — ред.) протягом його минулих поїздок, поки невідомо. Цією справою вже займаються правоохоронні органи", — наголосили журналісти, посилаючись на свої джерела у силових відомствах.

Пресцентри Держприкордонслужби та Служби безпеки на момент публікації матеріалу офіційно не коментували інформацію про інцидент із митрополитом Павлом.

Затримання митрополита Павла на кордоні — позиція настоятеля Києво-Печерської Лаври

Настоятель Києво-Печерської Лаври, зі свого боку, опублікував у соцмережах відеозвернення, під час якого підтвердив факт затримання на держкордоні та обшуків його транспортного засобу. За його словами, на прикордонному пункті Чернівецької області його з однодумцями протримали шість годин.

Митрополит Павло спростував інформацію про спробу ввезти церковні цінності та заявив, що ікони не мають жодної історичної цінності.

"Нас довго мурижили. Везли ми куплені в іконній крамниці ікони, які не мають жодних історичних та культурних цінностей. Я благословив СБУ, подарував шоколадки та календарі, зробили спільне фото і нас пропустили через кордон. У нас нічого цінного не було! Горе тим людям, які поширюють неправду", — додав настоятель Києво-Печерської Лаври у своєму відеозверненні.

[ + – ] Настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла затримали на кордоні з контрабандою, — ЗМІ

Митрополит Павло Лебідь — настоятель Києво-Печерської Лаври, архієрей УПЦ Московського патріархату. З 2011 року митрополит Павло є постійним членом Синоду Української Православної Церкви. Упродовж шести років був депутатом Київської міськради від фракції "Партія регіонів". Митрополит Павло також є супротивником надання автокефалії ПЦУ. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ настоятель Лаври не робив різких заяв на адресу Кремля та заявляв, що "українці не чули застережень і тепер пожинають плоди".

У соціальних мережах та ЗМІ митрополит Павло відомий як "Паша Мерседес". Подібне прізвисько "приклеїлося" до священника через його любов до дорогих автомобілів, у тому числі марки Mercedes. На запитання журналістів про те, чи не вважає він люксовими авто розкішшю, митрополит Павло заявляв, що готовий пересуватися на "папамобілі", проте він коштує в кілька разів дорожче.

Варто зазначити, що у 2020 році митрополит Павло подав позов до суду на журналістів "5 каналу" і зажадав вибачення віруючим за брехню про те, що під час карантину він нібито закликав громадян приходити на богослужіння до церкви.