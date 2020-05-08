Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пошел с иском в суд против 5 канала
2020-05-08 15:23:47
5 канал якобы распространял "лживую информацию" о призывал митрополита Павла идти в храмы, несмотря на карантин
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал в суд на 5 канал за "распространение лживой информации".
Об этом сообщил его адвокат Елена Исаевская. Ее слова приводятся на сайте лавры.
Митрополит Павел просит Печерский райсуд Киева разобраться с якобы "лживой информацией" о том, что он во время карантина призывал верующих приходить в храмы.
По словам адвоката наместника лавры, 5 канал "не только нанес удар по репутации церкви", но также спровоцировал "дискредитировал религию и пропагандировал конфликт на религиозной почве".
"Митрополит Павел требует от 5 канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", – заявила Исаевская.
13 марта на YouTube-канале лавры опубликовали видео, в котором Павел заявлял, что несмотря на карантин, "святая обитель (лавра, – ред.) не будет закрываться, а братия не разрешит вмешиваться никаким структурам в жизнь обители".
"Мы не боимся умереть, если это будет нужно... Я призываю всех вас ходить в храм, не поддаваться панике, причащаться, молиться у чудотворных икон, молиться святым Киево-Печерским и прочим чудотворцам нашей земли, чтобы они защитили нас", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.
- Также в Александровскую больницу, по данным СМИ, был госпитализирован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находился в обычной палате, а температура была в пределах нормы.