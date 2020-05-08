Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пошел с иском в суд против 5 канала

5 канал якобы распространял "лживую информацию" о призывал митрополита Павла идти в храмы, несмотря на карантин

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал в суд на 5 канал за "распространение лживой информации".

Об этом сообщил его адвокат Елена Исаевская. Ее слова приводятся на сайте лавры.

Митрополит Павел просит Печерский райсуд Киева разобраться с якобы "лживой информацией" о том, что он во время карантина призывал верующих приходить в храмы.

По словам адвоката наместника лавры, 5 канал "не только нанес удар по репутации церкви", но также спровоцировал "дискредитировал религию и пропагандировал конфликт на религиозной почве".

"Митрополит Павел требует от 5 канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", – заявила Исаевская.

13 марта на YouTube-канале лавры опубликовали видео, в котором Павел заявлял, что несмотря на карантин, "святая обитель (лавра, – ред.) не будет закрываться, а братия не разрешит вмешиваться никаким структурам в жизнь обители".

"Мы не боимся умереть, если это будет нужно... Я призываю всех вас ходить в храм, не поддаваться панике, причащаться, молиться у чудотворных икон, молиться святым Киево-Печерским и прочим чудотворцам нашей земли, чтобы они защитили нас", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.