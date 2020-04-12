В Киево-Печерской лавре после "продолжительной болезни" умер 74-летний архимандрит

СМИ пишут, что архимандрит Нектарий сдал два отрицательных теста на коронавирус, но все-равно был подключен к ИВЛ из-за проблем с легкими

Сегодня, 12 апреля от "продолжительной болезни", умер архимандрит Киев-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении на сайте лавры.

Архимандриту Нектарию было 74 года, в лавру он пришел в 1988 году. Монах нес в монастыре различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпаемой Псалтири.

УП, ссылаясь на свои источники, пишет, что архимандрита подключали к аппарату искусственной вентиляции легких – около двух недель у него якобы были проблемы с легкими. Также Нектарий прошел два теста на коронавирус, оба результата – отрицательные.

Также издание сообщает, что настоятель лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу, но обнаружен ли у него коронавирус, пока неизвестно. Сам митрополит говорил, что у него – симптомы простуды, но чувствует он себя нормально.

Также 9 апреля заражение коронавирусом подтвердил наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что в лавре зафиксирована вспышка коронавируса: 6 апреля стало известно о первых четырех заразившихся, а уже к 9 апреля число заболевших возросло до 26.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.