В МВД рассказали, как можно освящать паски в города и селах

Для освящения пасхальных куличей в условиях карантина будет несколько возможностей

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по итогам онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Для проведения обряда освящения пасхальных корзин на Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в этом году будет несколько возможностей.

В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или же в магазины для освящения там пасок. Таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб.

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. В МВД отмечают, что таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Кроме того, согласовано, что службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек: для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн.

В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствии проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

Отдельно обсуждалась волонтерская работа церквей относительно бездомных и социально незащищенных слоев населения.

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