Президент призвал глав церквей совершать богослужения онлайн
2020-03-23 23:09:00
Глава государства также просит украинцев не выходить на улицу без крайней необходимости
Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей, – ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", – сказал Зеленский.
Глава государства также вновь призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", – отметил он.
Президент отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.