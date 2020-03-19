Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы из-за пандемии коронавируса

Вселенских патриарх призвал верующих отказаться от поездок и оставаться дома

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандат на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям", – заявил он.

Он также призвал верующих отказаться от поездок и оставаться дома. При этом монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для своих общин, но сторонним паломникам и посетителям откажут в посещении.

Напомним, пациентка с коронавирусом в Житомирской области, которая скончалась, не сразу обратилась к врачам и ходила в церковь.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".