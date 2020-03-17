Кличко рассказал, когда будет закрыто киевское метро
2020-03-17 12:31:00
Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.
Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.
"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков", – написал Кличко.
По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома", – говорит мэр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
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