Зеленский предлагает закрыть метро и ввести ЧП в двух областях. Но Рада продолжит работать
2020-03-16 18:02:00
Также президент предлагает Кабмину временно ограничить экспорт продуктов из Украины
Президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
Об этом глава Украины заявил в своем обращении.
Так, президент предлагает:
- С 17 марта запретить культурным заведениям принимать посетителей. Это же касается ТРЦ, ресторанов, кафе, фитнес-центров и других заведений питания, развлечений и услуг. В то же время, кафе и рестораны смогут и дальше готовить еду, которую украинцы смогут заказать себе на дом.
- Мининфраструктуры должно 18 марта с 12 часов дня запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение внутри Украины (межгород и межобласть). Также закроют и все метрополитены по Украине. Но есть исключение: городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.
- Минфин должен провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами по финподдержке по преодолению последствий коронавируса.
- НБУ, Минфин и банки введут кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также предложат концепцию налоговых изменений. Граждане, у которых пенсия меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.
- В Черновицкой и Житомирской областях ввести ЧП с 17 марта.
- Минздрав должен будет запретить плановые операции и мероприятия: делать только срочные и неотложные мероприятия. Также необходимо перепрофилировать учреждения для больных в тяжелом состоянии и разработать механизм доставки лекарств для пожилых людей через "Укрпочту".
- Запретить массовые мероприятия численностью до 10 человек, в т.ч. обряды и церемонии. "Лидеров всех церквей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза жизни людей", – говорит Зеленский.
- Ограничить экспорт продуктов питания.
В то же время, по словам президента, изменение плана работы Рады – недопустимо.
"В условиях мировой пандемии парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы – вводить налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора", – говорит Зеленский.
"Быстрые реформы – это быстрая помощь экономике, без них – экономическая кома. И это не вопрос – это ответ", – добавил глава Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска и Киева.
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