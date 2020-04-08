Участие в службах на Пасху только через трансляции, – митрополит Епифаний
2020-04-08 11:40:00
Епифаний с президентом Зеленским обговорили, как праздновать Пасху
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ по результатам встречи Епифания и президента Владимира Зеленского.
"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали, несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, что величественный праздник пришел к нам", – сказал Епифаний.
Напомним, в конце марта синод ПЦУ разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.