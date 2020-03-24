ПЦУ разрешила совершать богослужения в храмах без людей
2020-03-24 20:24:00
Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи
Священный синод Православной Церкви Украины разрешает совершение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.
Об этом сообщает сайт ПЦУ.
"... позволяется проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и хористами, без личного присутствия мирян", – говорится в сообщении.
Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.
Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.
Также священники будут просить власти не закрывать храмы во время карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
- А президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.