ПЦУ разрешила совершать богослужения в храмах без людей

Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи

Священный синод Православной Церкви Украины разрешает совершение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

Об этом сообщает сайт ПЦУ.

"... позволяется проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и хористами, без личного присутствия мирян", – говорится в сообщении.

Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.

Также священники будут просить власти не закрывать храмы во время карантина.

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