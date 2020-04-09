Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре: за сутки подтвердили 26 случаев заражения

6 апреля стало известно о первых четырех заразившихся в лавре

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили коронавирус у еще 26 человек. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Тяжело представить, какой может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников ситуация резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных", - сказал Кличко.

Всего за сутки коронавирус подтвердили у 41 человека (всего в городе уже 335 случаев). Среди новых пациентов в Киеве - 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, шестимесячная девочка и 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. За сутки умер еще один человек от коронавируса (всего 6).

12 человек в столице уже выздоровели.

Сколько всего, человек заразились коронавирусом в Лавре Кличко не уточнил. 6 апреля он подтвердил первые четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре. Сама лавра с 4 апреля закрыта на карантин. Богослужения там проводят в онлайн-режиме.

Ранее СМИ сообщили, что коронавирусом мог заразиться настоятель лавры Павел (Лебедь). Сам он только подтвердил, что сдал текст и ждет в ближайшее время его результаты (о его результатах он так и не сообщил). Священнослужитель рассказал, что у него наблюдаются симптомы простуды и чувствует себя он нормально.

Также 9 апреля заражение коронавирусом подтвердил наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов).

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.