Недавно Лавру закрыли на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он сказал на ежедневном брифинге.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания – в Киево-Печерской Лавре", – сказал Кличко.

По словам мэра, 9 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 13 – лечатся дома на самоизоляции.

Накануне СМИ сообщили, что коронавирусом мог заразиться настоятель Лавры Павел (Лебедь). Сам он только подтвердил, что сдал текст и ждет в ближайшее время его результаты. Священнослужитель рассказал, что у него наблюдаются симптомы простуды и чувствует себя он нормально.

Как ранее сообщал Фокус:

Отметим, что с 4 апреля Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. Ее братия сдала тесты на наличие инфекции.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 38 человек умерли.