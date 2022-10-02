Настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой, — СМИ (фото, видео)

Митрополит Павел прокомментировал информацию журналистов и заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.

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На одном из пограничных пунктов был задержан настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Об этом сообщает издание "Информационный поток", ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

Задержание митрополита Павла на границе — информация из СМИ

По данным журналистов, митрополит Павел, известный как "Паша Мерседес", был задержан на границе при попытке провезти контрабанду.

В частности, во время обыска транспортного средства пограничники обраружили у настоятеля Киево-Печерской Лавры церковные ценности, сопроводительные документы на которые священник лично подписал.

"Сколько было вывезено (ценных вещей — ред.) в течение его прошлых поездок пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы", — подчеркнули журналисты, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

Пресс-центры Госпогранслужбы и Службы безопасности на момент публикации материала официально не комментировали информацию об инциденте с митрополитом Павлом.

Задержание митрополита Павла на границе — позиция настоятеля Киево-Печерской Лавры

Настоятель Киево-Печерской Лавры, в свою очередь, опубликовал в соцсетях видеообращение, во время которого подтвердил факт задержания на госгранице и обысков его транспортного средства. По его словам, на пограничном пункте в Черновицкой области его с единомышленниками продержали шесть часов.

Митрополит Павел опроверг информацию о попытке ввезти церковные ценности и заявил, что иконы не имеют никакой исторической ценности.

"Нас долго мурыжили. Везли мы купленные в иконной лавке иконы, которые не имеют никаких исторической и культурной ценностей. Я благословил СБУ, подарил шоколадки и календари, сделали общее фото и нас пропустили через границу. У нас ничего ценного не было! Горе тем людям, которые распространяют неправду", — добавил настоятель Киево-Печерской Лавры в своем видеообращении.

[ + – ] Настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла задержали на границе с контрабандой, - СМИ

Митрополит Павел Лебедь — настоятель Киево-Печерской Лавры, архиерей УПЦ Московского патриархата. С 2011 года митрополит Павел является постоянным членом Синода Украинской православной церкви. В течение шести лет был депутатом Киевского горсовета от фракции "Партия регионов". Митрополит Павел также является противником предоставления автокефалии ПЦУ. После полномасштабного вторжения ВС РФ настоятель Лавры не делал резких заявлений в адрес Кремля и заявлял, что "украинцы не слышали предостережений и теперь пожинают плоды".

В социальных сетях и СМИ митрополит Павел известен как "Паша Мерседес". Подобное прозвище "приклеилось" к священнику из-за его любви к дорогим автомобилям, в том числе марки Mercedes. На вопрос журналистов о том, не считает ли он люксовые авто роскошью, митрополит Павел заявлял, что готов передвигаться на "папамобиле", однако он стоит в несколько раз дороже.

Стоит отметить, что в 2020 году митрополит Павел подал иск в суд на журналистов "5 канала" и потребовал принести извинения верующим за ложь о том, что во время карантина он якобы призывал граждан приходить на богослужения в церковь.