Секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП застали в постели с несовершеннолетним (фото)

Кроме того, на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ нашли пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.

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Сотрудники СБУ во время обыска застали секретаря Черновицкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата во время секса с несовершеннолетним певчим церковного хора. Об этом сообщил журналист издания "Левый берег" Олег Базар на своей странице в Фейсбуке.

"Обыски в Черновицкой епархии УПЦ МП: лица с российскими паспортами, награда за возвращение Крыма, пропагандистская макулатура и мальчик в трусиках", — подписал журналист фото.

На одном из них — Архимандрит Никита в рясе, но босой стоит на фоне постеленной постели. На полу возле его ног стоит ноутбук.

[ + – ] Секретарь Черновицкой епархии в чужой келье занимался однополым сексом с несовершеннолетним

На втором фото лицом к стене стоит молодой человек, на котором из одежды — только нижнее белье.

[ + – ] 17-летний хорист занимался сексом с Архимандритом Никитой

По информации журналиста, сотрудники СБУ наткнулись на Архимандрита Никиту в келье у руководителя Черновицко-Буковинской епархии Мелетия. Он занимался сексом с 17-летним юношей, который пел в церковном хоре.

К слову, только на днях, 23 ноября, Архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Обыски в епархии на Буковине: что еще известно

В пятницу, 25 ноября, сотрудники СБУ проверили помещение УПЦ (МП) на Буковине. Силовики нашли методички из Москвы и удостоверения российских оккупантов.

Правоохранители также обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

[ + – ] На территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)нашли пропагандистскую литературу Фото: СБУ

Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений российских военных, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск.

[ + – ] У руководителя Черновицко-Буковинской епархии нашли удостоверения российских оккупантов Фото: СБУ

Напомним, в Кировоградской области обыскали общину УПЦ МП. Священнослужители распространяли материалы с пророссийскими идеями, в них оправдывалась аннексия украинского Крыма. Один из авторов книг — уехавший в Россию секретарь Одесской епархии московского патриархата.

Фокус ранее писал о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Священнослужителя, известный под прозвищем "Паша Мерседес", задержали на границе, он хотел ввезти контрабанду.