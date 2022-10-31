Общались с главой РПЦ Кириллом: в Кировоградской области обыскали общину УПЦ МП (фото)

Священнослужители распространяли материалы с пророссийскими идеями, в них оправдывалась аннексия украинского Крыма. Один из авторов книг — уехавший в Россию секретарь Одесской епархии московского патриархата.

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В Кировоградской области провели обыски у руководства Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

Обыски проходили в Кировоградской, Александрийской епархиях и по местам проживания подозреваемых. Некоторые представители общины причастны к распространению пророссийских идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигающих религиозную нетерпимость, отметила спецслужба.

У фигурантов дела нашли переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с московским патриархом Кириллом и изъяли много изготовленных в России антиукраинских материалов. В их текстах есть признаки совершения уголовных преступлений по 2 статьями Уголовного кодекса Украины, заметили в СБУ.

Речь идет о следующих статьях:

статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

статья 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Печатные материалы распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы распространять выгодные стране-агрессору идеи. В книгах оправдывалась аннексия украинского Крыма.

Автор одной из книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП. В 2014 году он уехал в Россию. Сейчас он ведет Telegram-канал, где продвигает российские нарративы, добавили оперативники.

Изъятые материалы отправили на дополнительные экспертизы. СБУ продолжает расследовать это уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных.

После начала войны с РФ было открыто 23 уголовных производства на отдельных представителей УПЦ МП за их подрывную деятельность в Украине. Уже есть 33 подозреваемых – от агентов сбора информации до корректировщиков огня.

Пресс-секретарь Кировоградской епархии УПЦ МП Иоан Ганчин сказал, что не имеет права комментировать обыски из-за тайны следствия.

Напомним, что 11 октября СБУ провела обыск у винницкого митрополита Ионафана в рамках уголовного производства из-за нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений.

Фокус ранее писал о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Священнослужителя, известный под прозвищем "Паша Мерседес", задержали на границе, он хотел ввезти контрабанду.