Среди священников УПЦ МП выявили 33 агентов и корректировщиков огня, – и.о главы СБУ

В Винницкой области недавно задержали одногруппника российского патриарха Кирилла Гундяева. Церкви Московского патриархата в Украине — идеальное поле для вражеской резидентуры, отмечают в украинской спецслужбе.

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Сотрудники Службы безопасности Украины выявили 33 агента и корректировщика огня в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) после начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сказал в интервью "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Всего открыто 23 уголовных производств и есть 33 подозреваемых — от агентов сбора глубинной информации до корректировщиков огня, сообщил руководитель спецслужбы.

Малюк отметил, что СБУ отлично понимает все угрозы враждебного влияния и деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление.

"Угрозы есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и вовремя задокументировать", – подчеркнул он.

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По словам Малюка, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", одногруппника российского патриарха Кирилла Гундяева.

Священник постоянно контактировал с ФСБ, оперативники обнаружили подтверждающие материалы, в том числе переписку в мессенджерах, заключил и.о главы СБУ.

Напомним, что 11 октября оперативники СБУ провели обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Митрополит после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживал действия оккупантов и размещал статьи, разжигающие межконфессиональную рознь среди верующих.

Фокус уже писал о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла на одном из украинских погранпунктов. Журналисты утверждали, что он пытался ввезти контрабанду.

Украинская Православная Церковь 27 мая объявила об окончательном отсоединении от Русской православной церкви.