Украинская Православная Церковь объявила о независимости от Москвы

Собор УПЦ также осудил развязанную Россией войну, призвал к переговорам и выразил несогласие с позицией Московского патриарха Кирилла.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

27 мая в Киеве прошел Собор Украинской Православной Церкви, на котором священнослужители приняли несколько революционных решений, сообщил священник УПЦ МП Владимир Ткачук.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Объявление самостоятельности и полное и окончательное отсоединение от Русской православной церкви. Важные изменения в уставе УПЦ. Возобновление мироварения в Киеве. Миссия УПЦ в диаспоре. Объявление о диалоге с поместными церквями и ПЦУ. Осуждение Патриарха Кирилла и призывы о мире в Украине. Вот такие революционные решения", — перечислил он.

УПЦ опубликовала постановление Собора. В нем сказано, что на Соборе рассмотрели вопросы церковной жизни, возникшие в результате российской военной агрессии.

В результате, Собор постановил следующее:

осудил войну, как нарушение Божьей заповеди "Не убий!";

обратился к властям Украины и России с просьбой продолжать переговоры, чтобы остановить кровопролитие;

выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине;

принял дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ;

на период военного положения предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, оросящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля;

постановил развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности;

призвал к диалогу с Православной Церковью Украины, чтобы восстановить церковное единство.

Напомним, в первый же день российского вторжения предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) обратился к своей пастве с призывом проявить любовь к Украине и выразил поддержку украинским воинам, которые встали на защиту своей земли.

10 апреля протоиерей Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Андрей Пинчук призвал создать Международный церковный трибунал, способный лишить патриаршего престола московского Патриарха Кирилла. Уже на следующий день под обращением подписались 262 священнослужителей.

Как ранее писал Фокус, 6 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) произнес проповедь, в которой фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине.