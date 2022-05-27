Українська Православна Церква оголосила про незалежність від Москви

Собор УПЦ також засудив війну, розв'язану Росією, закликав до переговорів і висловив незгоду з позицією Московського патріарха Кирила.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

27 травня у Києві пройшов Собор Української Православної Церкви, на якому священнослужителі ухвалили кілька революційних рішень, повідомив священик УПЦ МП Володимир Ткачук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Оголошення самостійності і повне та остаточне від'єднання від Російської православної церкви. Важливі зміни у статуті УПЦ. Відновлення мироваріння у Києві. Місія УПЦ у діаспорі. Оголошення про діалог з помісними церквами та ПЦУ. Осуд Патріарха Кирила та заклики про мир в Україні. Ось такі революційні рішення", — перерахував він.

УПЦ опублікувала ухвалу Собору. У ній сказано, що на Соборі розглянули питання церковного життя, що виникли внаслідок російської військової агресії.

В результаті, Собор ухвалив таке:

засудив війну, як порушення Божої заповіді "Не убий!";

звернувся до влади України та Росії з проханням продовжувати переговори, щоб зупинити кровопролиття;

висловив незгоду з позицією Патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні;

прийняв доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність та незалежність УПЦ;

на період воєнного стану надав єпархіальним архієреям право самостійно приймати рішення з тих чи інших питань єпархіального життя, що ороситься до компетенції Священного Синоду або Предстоятеля;

ухвалив розвивати місію за кордоном серед православних українців для збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності;

закликав до діалогу із Православною Церквою України, щоб відновити церковну єдність.

Нагадаємо, першого ж дня російського вторгнення предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій (Березовський) звернувся до своєї пастви із закликом проявити любов до України та висловив підтримку українським воїнам, які стали на захист своєї землі.

10 квітня протоієрей Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрій Пінчук закликав створити Міжнародний церковний трибунал, здатний позбавити патріаршого престолу московського Патріарха Кирила. Вже наступного дня під зверненням підписалися 262 священнослужителі.

Як раніше писав Фокус, 6 березня Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) виголосив проповідь, в якій фактично підтримав кремлівську версію подій в Україні.