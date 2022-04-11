"Або труси надягніть, або зніміть панагію". Протоіреєй закликав не саботувати суд над Патріархом

Від підписантів звернення з вимогою створити Міжнародний церковний трибунал, який має оцінити дії Московського патріарха, вимагають відкликати підписи.

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10 квітня протоієрей Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрій Пінчук опублікував звернення. У ньому він закликав створити Міжнародний церковний трибунал, здатний позбавити патріаршого престолу московського патріарха Кирила. Вдень 11 квітня під зверненням уже підписалися 262 священнослужителі. Пінчук стверджує, що реакція прихильників Кирила була негайною: від деяких підписантів вимагали відкликати підписи, погрожуючи неприємностями в разі непокори. Зокрема, він наголосив, що на його колег тисне Полтавський митрополит Филип.

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"Ваше Високопреосвященство! Ви або труси надягніть, або панагію зніміть, — звернувся Пінчук до митрополита. — Отці, якщо ми будемо зазнавати тиску архієреїв, то гріш ціна нашому священству. Нехай нарешті розплющать очі, збираються та проводять Собор".

У зверненні священнослужителів наведено такі претензії до Московського патріарха: Кирило проповідує доктрину "російського світу", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як брехня; патріарх учинив моральні злочини, благословивши війну проти України та повністю підтримавши агресивні дії російських військ на її території.

"Трагедія, яка розгортається сьогодні в Україні, стала, зокрема, і результатом політики, яку проводить патріарх Кирило під час свого перебування на чолі Російської Православної Церкви. Цілком очевидно, що це вже стало викликом усьому Всесвітньому Православ'ю", — сказано в зверненні.

Підписанти закликали предстоятелів помісних Православних церков до таких дій:

1. Чітко й однозначно засудити військову агресію Російської Федерації проти України;

2. Закликати президента Російської Федерації негайно припинити війну та звільнити всі захоплені території суверенної України;

3. Розглянути публічні заяви Московського патріарха Кирила з приводу війни проти України та дати їм оцінку у світлі Святого Письма та Святого Передання Церкви;

4. Розглянути на всеправославному рівні доктрину "російського світу", яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирило та яка стала одним із ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України, а також дати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення і, у разі засудження цієї доктрини, позбавити Кирила права займати патріарший престол.

Пінчук наголошує, що прецеденти таких церковних судів уже були.

"Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти вищих церковних сановників. У 1666 році саме Східні Патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану, — зазначає протоієрей. — Никона залишили простим монахом і відправили на монас".

Церковні реформи патріарх Никон розпочав у 1650-х роках. Він хотів змінити обрядову традицію Російської церкви, уніфікувавши її із сучасною грецькою. Внаслідок цього в церкві стався розкол, і виникло старообрядництво.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, 6 березня Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) виголосив проповідь, у якій фактично підтримав кремлівську версію подій в Україні . "Вісім років ідуть спроби знищити те, що існує на Донбасі. А на Донбасі існує принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустку у світ надмірного споживання, світ видимої свободи. Тест дуже простий і водночас жахливий — гейпаради", — сказав патріарх Кирило.

У перший же день російського вторгнення предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій (Березовський) звернувся до своєї пастви із закликом виявити любов до України та висловив підтримку українським воїнам, які стали на захист своєї землі.

Митрополит також звернувся до президента Путіна з проханням зупинити кровопролиття.