"Или трусы наденьте, или панагию снимите". Протоиреей призвал не саботировать суд над Патриархом

От подписантов обращения с требованием создать Международный церковный трибунал, который должен дать оценку действиям Московского патриарха, требуют отозвать подписи

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10 апреля протоиерей Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Андрей Пинчук опубликовал обращение. В нем он призвал создать Международный церковный трибунал, способный лишить патриаршего престола московского Патриарха Кирилла. Днем 11 апреля под обращением уже подписались 262 священнослужителей. Пинчук утверждает, что реакция сторонников Кирилла последовала незамедлительно: от некоторых подписантов потребовали отозвать подписи, угрожая неприятностями в случае неповиновения. В частности, он подчеркнул, что на его коллег давит Полтавский митрополит Филипп.

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"Ваше Высокопреосвященство! Вы или трусы наденьте, или панагию снимите, — обратился Пинчук к митрополиту. -.Отцы, если мы будем подвергаться давлению архиереев, то грош цена нашему священству. Пусть наконец-то разуют глаза, собираются и проводят Собор".

В обращении священнослужителей перечислены такие претензии к Московскому патриарху. Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь. Патриарх совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на ее территории.

"Трагедия, которая разворачивается сегодня в Украине, стала в том числе и результатом политики, проводимой патриархом Кириллом во время своего пребывания во главе Русской Православной Церкви. Совершенно очевидно, что это уже стало вызовом всему Всемирному Православию", — сказано в обращении.

Подписанты призвали предстоятелей поместных Православных церквей к следующим действиям:

1. Четко и однозначно осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины;

2. Призвать президента Российской Федерации немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории суверенной Украины;

3. Рассмотреть публичные заявления Московского патриарха Кирилла по поводу войны против Украины и дать им оценку в свете Священного Писания и Священного Предания Церкви;

4. Рассмотреть на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и ставшую одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины, а также дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и, в случае осуждения этой доктрины, лишить Кирилла права занимать патриарший престол.

Пинчук отмечает, что прецеденты таких церковных судов уже были.

"Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников. В 1666 году именно Восточные Патриархи осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана, — отмечает протоиерей. — Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь".

Церковные реформы патриарх Никон начал в 1650-х годах. Он хотел изменить обрядовую традицию Русской церкви, унифицировав ее с современной греческой. В результате в церкви произошел раскол и возникло старообрядчество.

Напомним, как ранее писал Фокус, 6 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) произнес проповедь, в которой фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине . "Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Есть такой тест на лояльность этой власти, пропуск в мир избыточного потребления, мир видимой свободы. Тест очень простой и одновременно ужасный — гейпарады", — сказал патриарх Кирилл.

В первый же день российского вторжения предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) обратился к своей пастве с призывом проявить любовь к Украине и выразил поддержку украинским воинам, которые встали на защиту своей земли.

Митрополит также обратился к президенту Путину с просьбой остановить кровопролитие.