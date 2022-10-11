СБУ провела обыск у митрополита УПЦ из Винницы, — СМИ

По информации журналистов, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан проходит свидетелем по делу о нарушение равноправия граждан.

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Во вторник, 11 октября, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в СБУ.

Сотрудники ведомства подтвердили журналистам, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает уголовное наказание за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В СБУ также уточнили, что винницкий митрополит УПЦ проходит по этому делу как свидетель.

Более подробную информацию в пресс-службе ведомства пообещали обнародовать позднее.

Что известно о митрополите Ионафане

Митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан известен в миру как Анатолий Елецких.

Он родился 30 января 1949 года в селе Шталовка Воронежской (ныне Белгородской) области РФ в семье учителя. Детство провел в городе Североморске Мурманской области.

В 1961 году вместе с семьей переехал в Киев. В 1970 году Анатолий Елецких поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, а затем в 1973—1976 гг. учился в Ленинградской Духовной Академии,

В 1976 году был пострижен в монашество с именем Ионафан.

С весны 1987 по июнь 1988 года — клирик киевского кафедрального Владимирского собора. С июня 1988 года — насельник возрожденной Киево-печерской Лавры, с 23 июля 1988 года — исполняющий обязанности наместника Лавры.

11 октября 1988 года Патриархом Пименом был возведен в сан архимандрита, и 12 октября утвержден в должности наместника Киево-Печерской Лавры.

В 1991 году Елецких лишился епископского сана сроком на 3 года. На протяжение года находился без места служения.

После избрания митрополита Владимира (Сабодана) предстателем УПЦ МП решением Священного Синода УПЦ МП был восстановлен во всех должностях и назначен управляющим делами УПЦ МП.

Напомним, несколько дней назад настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел прокомментировал информацию журналистов и заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.

Фокус также писал о том, что в ноябре 2018 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провели обыски в рамках расследования уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии. В частности по ходатайству прокурора местной прокуратуры Кагарлыка, Ржищевский горсуд Киевской области дал разрешение на проведение обыска в квартире Митрополита Павла, а также в Лавре.