СБУ провела обшук у митрополита УПЦ із Вінниці, — ЗМІ

За інформацією журналістів, митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан проходить свідком у справі про порушення рівноправності громадян.

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У вівторок, 11 жовтня, співробітники Служби безпеки України провели обшуки у вінницького митрополита УПЦ Іонафана. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у СБУ.

Співробітники відомства підтвердили журналістам, що слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає кримінальне покарання за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

У СБУ також уточнили, що вінницький митрополит УПЦ проходить у цій справі як свідок.

Більш детальну інформацію у пресслужбі відомства пообіцяли оприлюднити пізніше.

Що відомо про митрополита Іонафана

Митрополит Тульчинський та Брацлавський УПЦ МП Іонафан відомий у світі як Анатолій Єлецьких.

Він народився 30 січня 1949 року в селі Шталівка Воронезької (нині Білгородської) області РФ у сім'ї вчителя. Дитинство провів у місті Сєвероморськ Мурманської області.

У 1961 році разом із родиною він переїхав до Києва. У 1970 році Анатолій Єлецьких вступив до Ленінградської Духовної Семінарії, а потім у 1973—1976 роках. навчався в Ленінградській Духовній Академії.

У 1976 році був пострижений у чернецтво з ім'ям Іонафан.

З весни 1987 по червень 1988 — клірик київського кафедрального Володимирського собору. З червня 1988 року — насельник відродженої Києво-Печерської Лаври, з 23 липня 1988 року — виконувач обов'язків намісника Лаври.

11 жовтня 1988 року указом Патріарха Пимена возведений у сан архімандрита, і 12 жовтня затверджений на посаді намісника Києво-Печерської Лаври.

У 1991 році Єлецьких втратив єпископський сан терміном на 3 роки. Протягом року він перебував без місця служіння.

Після обрання митрополита Володимира (Сабодана) представником УПЦ МП рішенням Священного Синоду УПЦ МП був відновлений на всіх посадах та призначений керівником справ УПЦ МП.

Нагадаємо, кілька днів тому настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні із контрабандою. Митрополит Павло прокоментував інформацію журналістів та заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.

Фокус також писав про те, що у листопаді 2018 року у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі провели обшуки у рамках розслідування кримінального провадження про порушення рівноправності громадян залежно від ставлення до релігії. Зокрема, за клопотанням прокурора місцевої прокуратури Кагарлика, Ржищівський міськсуд Київської області дав дозвіл на проведення обшуку у квартирі Митрополита Павла, а також у Лаврі.