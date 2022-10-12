Поддерживал Кремль: винницкому митрополиту Ионафану может грозить тюремный срок (фото)

Во время обыска у митрополита Ионафана обнаружили пропагандистские материалы, свидетельствующие о его работе в интересах России.

Related video

Служба безопасности Украины установила, что управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области оправдывал агрессию России, сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи выяснили, что митрополит даже после февральского вторжения российской армии одобрял и поддерживал политику Кремля. При этом на своем сайте священнослужитель размещал статьи, разжигающие межконфессиональную рознь среди верующих. Это подтверждено соответствующей экспертизой.

Дома и по месту работы подозреваемого прошли обыски, в ходе которых у него изъяли компьютеры и гаджеты. Также во время обысков обнаружились пророссийские пропагандистские материалы. Среди них листовки, рассказывающие о "бандеровской хунте", "молитва" за российского президента Владимира Путина, обращение Путина к украинцам с призывом не подчиняться украинскому правительству.

[ + – ] СБУ провела обыски у митрополита Ионафана

Сейчас решается вопрос о сообщении митрополиту о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. За преступления, предусмотренные этой статьей, полагается максимальное наказание в виде восьми лет заключения.

[ + – ] Обыски у митрополита Ионафана прошли 11 октября Фото: Telegram

Напомним, 11 октября стало известно об обысках у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. В СБУ уточнили, что митрополит Тульчинский и Брацлавский пока проходит по делу в качестве свидетеля. Ионафан (в миру Анатолий Елецких) известен тем, что в конце 80-х годов был наместником Киево-Печерской Лавры.

Ранее сообщалось о том, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.