Підтримував Кремль: вінницькому митрополиту Іонафану може загрожувати тюремний термін (фото)

Під час обшуку в митрополита Іонафана виявили пропагандистські матеріали, що свідчать про його роботу на користь Росії.

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Служба безпеки України встановила, що керівник однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області виправдовував агресію Росії, повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі з'ясували, що митрополит навіть після лютневого вторгнення російської армії схвалював і підтримував політику Кремля. При цьому на своєму сайті священнослужитель розміщував статті, які розпалюють міжконфесійні суперечки серед вірян. Це підтверджене відповідною експертизою.

Удома та за місцем роботи підозрюваного пройшли обшуки, під час яких у нього вилучили комп'ютери та гаджети. Також під час обшуків виявили проросійські пропагандистські матеріали. Серед них листівки, які розповідають про "бандерівську хунту", "молитва" за російського президента Володимира Путіна, звернення Путіна до українців із закликом не підкорятися українському уряду.

[ + – ] СБУ провела обшуки в митрополита Іонафана

Наразі вирішується питання про повідомлення митрополиту про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності й інших ознак) Кримінального кодексу України. За злочини, передбачені цією статтею, покладається максимальне покарання у вигляді восьми років ув'язнення.

[ + – ] Обшуки в митрополита Іонафана пройшли 11 жовтня Фото: Telegram

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо про обшуки у вінницького митрополита УПЦ Іонафана. У СБУ уточнили, що митрополит Тульчинський і Брацлавський поки що проходить у справі як свідок. Іонафан (у миру Анатолій Єлецьких) відомий тим, що наприкінці 80-х років був намісником Києво-Печерської Лаври.

Раніше повідомлялося, що настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні з контрабандою. Митрополит Павло заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.