Спілкувалися з головою РПЦ Кирилом: на Кіровоградщині обшукали громаду УПЦ МП (фото)

Священнослужителі розповсюджували матеріали з проросійськими ідеями, у яких виправдовувалася анексія українського Криму. Один з авторів книг — секретар Одеської єпархії московського патріархату, який виїхав до Росії.

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На Кіровоградщині провели обшуки у керівництва Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

Обшуки відбувалися у Кіровоградській, Олександрійській єпархіях та за місцями проживання підозрюваних. Деякі представники громади причетні до поширення проросійських ідей, які посягають на територіальну цілісність України та розпалюють релігійну нетерпимість, зазначила спецслужба.

У фігурантів справи знайшли листування митрополита Кіровоградського та Новомиргородського з московським патріархом Кирилом та вилучили багато виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів. У їхніх текстах є ознаки вчинення кримінальних злочинів за 2 статтями Кримінального кодексу України, зауважили у СБУ.

Йдеться про такі статті:

стаття 110 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

стаття 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Друковані матеріали поширювалися серед священнослужителів та вірян, щоб поширювати вигідні для країни-агресора ідеї. У книгах виправдовувалася анексія українського Криму.

Автор однієї з книг — Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП. 2014 року він виїхав до Росії. Наразі він веде Telegram-канал, де просуває російські наративи, додали оперативники.

Вилучені матеріали надіслали на додаткові експертизи. СБУ продовжує розслідувати це кримінальне провадження та працює над притягненням до відповідальності всіх винних.

Після початку війни з РФ відкрито 23 кримінальні провадження на деяких представників УПЦ МП за їхню підривну діяльність в Україні. Вже є 33 підозрювані — від агентів збору інформації до коригувальників вогню.

Прессекретар Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іоан Ганчин сказав, що не має права коментувати обшуки через таємниці слідства.

Нагадаємо, що 11 жовтня СБУ провела обшук у вінницького митрополита Йонатана в рамках кримінального провадження через порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності та релігійних переконань.

Фокус раніше писав про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Священнослужителя, відомого під назвою "Паша Мерседес", затримали на кордоні, він хотів завезти контрабанду.