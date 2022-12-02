Зеленский одобрил решение СНБО о запрете УПЦ МП в Украине: детали документа

Согласно президентскому указу, Верховная Рада должна получить законопроект о невозможности работы духовных организаций, связанных с центрами влияния из России. СБУ будет активнее вычислять российских диверсантов в религиозной среде.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о запрете российских церквей (РПЦ) и аффилированных с ними организаций. Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован на сайте Офиса президента Украины.

СНБО принял ряд решений насчет РПЦ. Кабинет Министров Украины должен сделать следующее:

за 2 месяца внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций;

поручить Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести донести до центральных органов исполнительной власти данное решение;

решить вопросы функционального подчинения Госслужбе по этнополитике подразделений местных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, а также деятельности религиозных организаций;

проверить за 2 месяца наличие правовых оснований и соблюдение условий использования религиозными организациями имущества в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Госслужба Украины по этнополитике должна за 2 месяца провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и другие правоохранительные органы должны активнее выявлять и противодействовать подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде Украины.

Согласно президентскому указу, должны быть поддержаны внесенные СБУ предложения о введении персональных экономических и других санкций против российских религиозных деятелей.

Новые обыски в УПЦ МП — СБУ нагрянула на объекты в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях

Сотрудники Службы безопасности Украины 2 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники посетили такие объекты:

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии на Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь в Житомире;

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

Украина дает отпор вооруженной агрессии России, поэтому обіски проводят, чтобы не допустить использование религиозных общин как ячеек "русского мира" и защитить украинцев от провокаций и террористических актов, пояснили в СБУ.

При участии представителей церкви правоохранители осмотрели территории и помещения с целью найти лиц, причастных нанесению ущерба суверенитету Украины, и запрещенных предметов.

Напомним, что заседание СНБО, на котором власти рассматривали проблему опасности для Украины от УПЦ МП прошло 1 декабря. Санкционные списки с нарушителями обещали представить позже.

Недавно организаторам богослужения в Киево-Печерской Лавре во время которого пели песню о "пробуждении Матушки-Руси" сообщили о подозрении.

Сотрудники СБУ ранее застали в постели с несовершеннолетним секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП. На территории этой епархии хранили пропагандистскую литературу и документы военных РФ, участвовавших в захвате украинской территории.