Зеленский провел заседание СНБО по вопросу УПЦ МП: что решило руководство страны (видео)

В новом видеообращении президент рассказал, что в скором времени будут опубликованы санкционные списки с фамилиями тех священнослужителей, которые оказались причастны к деятельности спецслужб РФ на территории Украины.

Related video

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором руководство страны рассматривало проблему опасности для Украины УПЦ МП. Об этом в своем вечернем обращении к гражданам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам этого заседания СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Кроме того, уже в ближайшее время Государственная служба по этнополитике и свободе совести организует и проведет религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Также СНБО поручил компетентным органам обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Также, по словам Владимира Зеленского, Украина применит персональные санкции к тем религиозным деятелям, которые причастны подрывной деятельности российских спецслужб. Санкционные списки с фамилиями будут обнародованы несколько позже.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", — подытожил президент Украины.

Напомним, сотрудники СБУ сообщили священнику Киево-Печерской Лавры о подозрении. Под руководством священнослужителя, который 1 декабря получил официальное подозрение в совершении преступления, проходила скандальная церковная служба с исполнением песни "Звон плывет на Россией".

Фокус также писал о том, что 12 ноября священник Православной церкви Украины Михаил Омелян показал в своем Facebook видео, на котором запечатлено, как в украинском храме, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней пелись, в частности, следующие строки: "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".