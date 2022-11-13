"Звон плывет над Россией": в Киево-Печерской Лавре поют пророссийские церковные песни (видео)

Священник ПЦУ Михаил Омелян опубликовал видео, на котором видно, как в храме УПЦ звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

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В Киево-Печерской Лавре, которые раньше относились к Украинской православной церкви московского патриархата, во время полномасштабного вторжения молятся за Россию. Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян.

Он сообщил, что получил видео от выпускника Киевской православной богословской академии, который на днях с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре.

На кадрах видно, что в церкви звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

"Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь", — такие слова прозвучали в украинском храме.

"Наши защитники родины отдают свою жизнь защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" — все еще молятся о России", — написал Михаил Омелян.

Он также выразил удивление, что люди, находящиеся в храме и слыша песню о России, молчат в ответ.

"Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали русские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях?", — поинтересовался священник.

Отметим, что 27 мая Собор УПЦ МП опубликовал постановление, в котором выражалось несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу вторжения России в Украину. Кроме того, в УПЦ МП объявили "о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Напомним, 31 октября в Кировоградской области обыскали общину УПЦ МП. Священнослужители распространяли материалы с пророссийскими идеями, в них оправдывалась аннексия украинского Крыма.

27 октября сообщалось, что среди священников УПЦ МП выявили 33 российских агентов и корректировщиков огня. Церкви Московского патриархата в Украине — идеальное поле для вражеской резидентуры, отметили в СБУ.