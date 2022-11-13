"Дзвін пливе над Росією": у Києво-Печерській Лаврі співають проросійські церковні пісні (відео)

Священик ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому видно, як у храмі УПЦ звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

Related video

У Києво-Печерській Лаврі, яка раніше належала до Української православної церкви московського патріархату, під час повномасштабного вторгнення моляться за Росію. Про це розповів священик Православної церкви України Михайло Омелян.

Він повідомив, що отримав відео від випускника Київської православної богословської академії, який днями з друзями зайшов до храму Усіх святих печерських у Лаврі.

На кадрах видно, що у церкві звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

"Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка-Русь", — такі слова пролунали в українському храмі.

"Наші захисники батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, і що начебто не МП, і що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" — все ще моляться за Росію", — написав Михайло Омелян.

Він також висловив здивування, що люди, які перебувають у храмі і чують пісню про Росію, мовчать у відповідь.

"Невже не стукає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, Маріуполі, Харківській області та інших тимчасово окупованих територіях?", — поцікавився священик.

Зазначимо, що 27 травня Собор УПЦ МП опублікував ухвалу, в якій висловлювалася незгода з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо вторгнення Росії в Україну. Крім того, в УПЦ МП оголосили "про повну самостійність та незалежність Української православної церкви".

Нагадаємо, 31 жовтня на Кіровоградщині обшукали громаду УПЦ МП. Священнослужителі розповсюджували матеріали з проросійськими ідеями, у яких виправдовувалася анексія українського Криму.

27 жовтня повідомлялося, що серед священиків УПЦ МП виявили 33 російських агентів та коригувальників вогню. Церкви Московського патріархату в Україні є ідеальним полем для ворожої резидентури, зазначили в СБУ.