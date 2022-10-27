Серед священників УПЦ МП виявили 33 агентів та коригувальників вогню, – в.о. голови СБУ

На Вінниччині нещодавно затримали одногрупника російського патріарха Кирила Гундяєва. Церкви Московського патріархату в Україні є ідеальним полем для ворожої резидентури, зазначають в українській спецслужбі.

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Співробітники Служби безпеки України виявили 33 агентів та коригувальників вогню в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) після початку повномасштабної війни з Росією. Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу" виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк.

Загалом відкрито 23 кримінальні провадження та є 33 підозрюваних — від агентів збору глибинної інформації до коригувальників вогню, повідомив керівник спецслужби.

Малюк зазначив, що СБУ чудово розуміє всі загрози ворожого впливу та діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрямок.

"Загрози є. Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", — наголосив він.

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За словами Малюка, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. Він нагадав про затримання на Вінниччині "священнослужителя", одногрупника російського патріарха Кирила Гундяєва.

Священник постійно контактував із ФСБ, оперативники виявили підтверджувальні матеріали, у тому числі листування у месенджерах, уклав в.о. голови СБУ.

Нагадаємо, що 11 жовтня оперативники СБУ провели обшуки у вінницького митрополита УПЦ Йонатана за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Митрополит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримував дії окупантів і розміщував статті, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу серед віруючих.

Фокус уже писав про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла на одному з українських прикордонних пунктів. Журналісти стверджували, що він намагався завезти контрабанду.

Українська Православна Церква 27 травня оголосила про остаточне від'єднання від Російської православної церкви.