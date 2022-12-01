Зеленський провів засідання РНБО щодо УПЦ МП: що вирішило керівництво країни (відео)

У новому відеозверненні президент розповів, що незабаром будуть опубліковані списки санкцій із прізвищами тих священнослужителів, які виявилися причетними до діяльності спецслужб РФ на території України.

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У четвер, 1 грудня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому керівництво країни розглядало проблему небезпеки для України УПЦ МП. Про це у своєму вечірньому зверненні до громадян розповів президент України Володимир Зеленський.

За підсумками цього засідання РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Крім того, вже найближчим часом Державна служба з етнополітики та свободи совісті організує та проведе релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Також РНБО доручила компетентним органам забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, що розташоване на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Також, за словами Володимира Зеленського, Україна застосує персональні санкції до тих релігійних діячів, які причетні до підривної діяльності російських спецслужб. Санкційні списки з прізвищами будуть оприлюднені дещо пізніше.

"Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі", — підсумував президент України.

Нагадаємо, співробітники СБУ повідомили священику Києво-Печерської Лаври про підозру. Під керівництвом священнослужителя, який 1 грудня отримав офіційну підозру в скоєнні злочину, проходила скандальна церковна служба з виконанням пісні "Дзвін пливе на Росією".

Фокус також писав про те, що 12 листопада священик Православної церкви України Михайло Омелян показав у своєму Facebook відео, на якому знято, як в українському храмі, розташованому на території Києво-Печерської лаври, звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співалися, зокрема, такі рядки: "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка-Русь".