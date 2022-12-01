Прославлял "русский мир": священнику Киево-Печерской Лавры сообщили о подозрении (фото)

Под руководством священнослужителя, который 1 декабря получил официальное подозрение в совершении преступления, проходила скандальная церковная служба с исполнением песни "Звон плывет на Россией".

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре пели песню о "пробуждении Матушки-Руси". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Всех причастных к скандальному богослужению подозревают в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.

[ + – ] Сотрудники СБУ подозревают священника Киево-Печерской Лавры в преступлении, связанном с оправданием российской агрессии Фото: СБУ

В четверг, 1 декабря, сотрудники СБУ на территории Киево-Печерской Лавры вручили соответствующее подозрение священнику, который вел одиозную церковную службу.

[ + – ] Священник Киево-Печерской Лавры, с ведома которого проходило пророссийские богослужение, расписывается в документах за полученное подозрение Фото: СБУ [ + – ] Священник Киево-Печерской Лавры, с ведома которого проходило пророссийские богослужение, расписывается в документах за полученное подозрение Фото: СБУ

Скандал в Киево-Печерской Лавре: из-за чего он возник

12 ноября священник Православной церкви Украины Михаил Омелян показал в своем Facebook видео, на котором запечатлено, как в украинском храме, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней пелись, в частности, следующие строки: "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".

На инцидент оперативно отреагировала СБУ. Руководитель ведомства Василий Малюк заявил, что те, кто ждут "пробуждения Матушки-Руси", вредят безопасности государства в условиях войны и СБУ этого не допустит.

Затем наместник Киево-Печерской лавры епископ Павел сообщил, что священника, который вел скандальный молебен, уже отстранили, а сообщения о том, что в Лавре молятся за Россию, не соответствуют действительности.

Несколько позже стало известно, что СБУ открыла уголовное дело из-за пророссийской песни в стенах Лавры. Указанная статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, несколько ранее сотрудники СБУ застали в постели с несовершеннолетним секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП. Кроме того, на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) нашли пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.

Фокус также писал о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Священнослужителя, известный под прозвищем "Паша Мерседес", задержали на границе, он хотел ввезти контрабанду.