Не останется без ответа: СБУ заинтересовалась песнями о России в Киево-Печерской Лавре (видео)

По словам главы ведомства Василия Малюка, он не допустит проявлений пророссийкой пропаганды в Украине со стороны УПЦ МП в условиях полномасштабной войны страны с РФ.

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В Службе безопасности Украины начали изучать детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир". Информация об этом появилась на официальной странице СБУ в Фейсбуке.

Как сообщили в ведомстве, эта ситуация не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Пророссийская церковная служба в Киево-Печерской Лавре: что известно

На днях священник ПЦУ Михаил Омелян опубликовал видео, на котором видно, как в храме УПЦ звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

Он сообщил, что получил видео от выпускника Киевской православной богословской академии, который на днях с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре.

"Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь", — такие слова прозвучали в украинском храме.

Напомним, 31 октября в Кировоградской области обыскали общину УПЦ МП. Священнослужители распространяли материалы с пророссийскими идеями, в них оправдывалась аннексия украинского Крыма.

Кроме того, Фокус писал о том, что среди священников УПЦ МП выявили 33 российских агентов и корректировщиков огня. Церкви Московского патриархата в Украине — идеальное поле для вражеской резидентуры, отметили в СБУ.