Не залишиться без відповіді: СБУ зацікавилася піснями про Росію у Києво-Печерській Лаврі (відео)

За словами глави відомства Василя Малюка, він не допустить проявів проросійської пропаганди в Україні з боку УПЦ МП в умовах повномасштабної війни країни з РФ.

Related video

У Службі безпеки України почали вивчати деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісні, що вихваляють "російський світ". Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці.

Як повідомили у відомстві, ця ситуація не залишиться без реакції у відповідь.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, чекає на "пробудження матінки-русі", повинні розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", — заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Проросійська церковна служба у Києво-Печерській Лаврі: що відомо

Днями священик ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому видно, як у храмі УПЦ звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

Він повідомив, що отримав відео від випускника Київської православної богословської академії, який днями із друзями зайшов до храму Усіх святих печерських у Лаврі.

"Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка-Русь", — такі слова пролунали в українському храмі.

Нагадаємо, 31 жовтня на Кіровоградщині обшукали громаду УПЦ МП. Священнослужителі розповсюджували матеріали з проросійськими ідеями, у яких виправдовувалася анексія українського Криму.

Крім того, Фокус писав про те, що серед священиків УПЦ МП виявили 33 російські агенти та коригувальники вогню. Церкви Московського патріархату в Україні є ідеальним полем для ворожої резидентури, зазначили в СБУ.