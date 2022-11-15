"Русский мир" в Киево-Печерской лавре: СБУ открыла уголовное дело из-за пророссийской песни

За богослужение в украинском храме с песней о "пробуждении Матушки-Руси" виновным может грозить до трех лет лишения свободы.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исполнения пророссийской песни в одном из храмов Киево-Печерской Лавры в условиях полномасштабной войны против РФ. Виновным грозит три года тюрьмы. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел в Киево-Печерской лавре 12 ноября — тогда во время богослужения в одном из храмов комплекса прозвучали "восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера". Производство открыто по статье об оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Указанная статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.

На данный момент все материалы производства направлены на экспертизы.

Напомним, 12 ноября священник Православной церкви Украины Михаил Омелян показал в своем Facebook видео, на котором запечатлено, как в украинском храме, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, звучит русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней пелись, в частности, следующие строки: "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".

На инцидент после поста Омеляна отреагировала СБУ. Руководитель ведомства Василий Малюк заявил, что те, кто ждут "пробуждения Матушки-Руси", вредят безопасности государства в условиях войны и СБУ этого не допустит.

Затем наместник Киево-Печерской лавры епископ Павел сообщил, что священника, который вел скандальный молебен, уже отстранили, а сообщения о том, что в Лавре молятся за Россию, не соответствуют действительности.