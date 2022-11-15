"Російський світ" у Києво-Печерській лаврі: СБУ відкрила кримінальну справу через проросійську пісню

За богослужіння в українському храмі з піснею про "пробудження Матінки-Русі" винним може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виконання проросійської пісні в одному з храмів Києво-Печерської Лаври в умовах повномасштабної війни проти РФ. Винним загрожує три роки в'язниці. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомила пресслужба відомства.

У СБУ уточнили, що йдеться про інцидент, який стався в Києво-Печерській лаврі 12 листопада — тоді під час богослужіння в одному з храмів комплексу прозвучали тези пропагандистського характеру, що "прославляють "російський світ". Провадження відкрито за статтею про виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу).

Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

На цей час усі матеріали виробництва спрямовані на експертизи.

Нагадаємо, 12 листопада священник Православної церкви України Михайло Омелян показав у своєму Facebook відео, на якому зображено, як в українському храмі, розташованому на території Києво-Печерської лаври, звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співалися, зокрема, такі рядки: "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка-Русь".

На інцидент після поста Омеляна відреагувала СБУ. Керівник відомства Василь Малюк заявив, що ті, хто чекає на "пробудження Матінки-Русі", шкодять безпеці держави в умовах війни й СБУ цього не допустить.

Потім намісник Києво-Печерської лаври єпископ Павло повідомив, що священника, який вів скандальний молебень, вже усунули, а повідомлення про те, що у Лаврі моляться за Росію, не відповідають дійсності.