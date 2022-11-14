"Дзвін над Росією": після проросійської пісні в Києво-Печерській лаврі відсторонили священика (відео)

За словами настоятеля лаври єпископа Павла, повідомлення про те, що священики моляться за РФ, неправдиві. На літургії звучать молитви про Україну, ЗСУ та президента країни.

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Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Павло (у миру Петро Дмитрович Лебідь) визнав, що під час одного з молебнів парафіяни виконували пісню "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається матінка Русь". Про це священик повідомив у відеозверненні.

За словами Павла, священика, який вів молебень, уже усунули, а повідомлення про те, що в лаврі нібито моляться за РФ і так далі, не відповідають дійсності.

"На літургії ми молимося Богу за нашу державу, наше військо, нашого президента", — заявив священик, додавши, що згадана пісня не належить до церковних і вважається світською.

[ + – ] Єпископ Павло

Після цього випадку отця Захарія, під час молебню якого звучала пісня, тепер відсторонили від молебнів.

Ще один священик із УПЦ Московського патріархату пояснив, що народну пісню після співала "група активістів", а священик її не чув, бо був зайнятий парафіянами.

Духовний собор має ухвалити рішення про покарання.

Нагадаємо, що в СБУ зацікавилися піснями про Росію в Києво-Печерській лаврі. Керівник відомства заявив, що не допустить проросійської пропаганди від УПЦ під час війни з країною-агресором.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києво-Печерській лаврі звучать проросійські церковні пісні. У російській церковній пісні "Похвала пресвятої Богородиці" з'явилися слова про Росію та "пробудження Русі".