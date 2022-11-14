"Звон над Россией": после пророссийской песни в Киево-Печерской лавре отстранили священника (видео)

По словам настоятеля Лавры епископа Павла, сообщения о том, что в священники молятся об РФ, неправдивы. На литургии звучат молитвы об Украине, ВСУ и президенте страны.

Related video

Наместник Киево-Печерской лавры епископ Павел (в миру Петр Дмитриевич Лебедь) признал, что во время одного из молебнов прихожане исполняли песню "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь". Об этом священник сообщил в видеообращении.

По словам Павла, священника, который вел молебен, уже отстранили, а сообщения о том, что в Лавре якобы молятся об РФ и прочее, и прочее не соответствуют действительности.

"На литургии мы молимся Богу о нашем государстве, нашем войске, нашем президенте", — заявил священник, добавив, что упомянутая песня не относится к церковным и считается светской.

После этого случая отца Захария, во время молебна которого звучала песня, теперь отстранили от молебнов.

Еще один священник из УПЦ Московского патриархата пояснил, что народную песню после пела "группа активистов", а священник ее не слышал, так как был занят прихожанами.

Духовный собор должен принять решение о наказании.

Напомним, что в СБУ заинтересовались песнями о России в Киево-Печерской Лавре. Руководитель ведомства заявил, что не допустит пророссийской пропаганды от УПЦ во время войны со страной-агрессором.

Ранее Фокус сообщал, что в Киево-Печерской Лавре звучат пророссийские церковные песни. В русской церковной песне "Похвала пресвятой Богородице" появились слова о России и "пробуждении Руси".