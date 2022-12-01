Прославляв "російський світ": священикові Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру (фото)

Під керівництвом священнослужителя, який 1 грудня отримав офіційну підозру у скоєнні злочину, проходила скандальна церковна служба з виконанням пісні "Звон плывет над Россией".

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі співали пісню про "пробудження Матінки-Русі". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного зі священнослужителів та його спільників, які брали участь у цій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Усіх причетних до скандального богослужіння підозрюють у виправданні, визнанні правомірної, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

[ + – ] Співробітники СБУ підозрюють священника Києво-Печерської Лаври у злочині, пов'язаному з виправданням російської агресії Фото: СБУ

У четвер, 1 грудня, співробітники СБУ на території Києво-Печерської Лаври вручили відповідну підозру священникові, який вів одіозну церковну службу.

[ + – ] Священник Києво-Печерської Лаври, з відома якого проходило проросійське богослужіння, розписується у документах за отриману підозру Фото: СБУ [ + – ] Священник Києво-Печерської Лаври, з відома якого проходило проросійське богослужіння, розписується у документах за отриману підозру Фото: СБУ

Скандал у Києво-Печерській Лаврі: через що він виник

12 листопада священник Православної церкви України Михайло Омелян показав у своєму Facebook відео, на якому знято, як в українському храмі, розташованому на території Києво-Печерської лаври, звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співалися, зокрема, такі рядки: "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка-Русь".

На інцидент оперативно відреагувала СБУ. Керівник відомства Василь Малюк заявив, що ті, хто чекає на "пробудження Матінки-Русі", шкодять безпеці держави в умовах війни й СБУ цього не допустить.

Потім намісник Києво-Печерської лаври єпископ Павло повідомив, що священника, який вів скандальний молебень, вже усунули, а повідомлення про те, що у Лаврі моляться за Росію, не відповідають дійсності.

Дещо пізніше стало відомо, що СБУ відкрила кримінальну справу через проросійську пісню в стінах Лаври. Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, дещо раніше співробітники СБУ застали у ліжку з неповнолітнім секретарем Чернівецької єпархії УПЦ МП. Крім того, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) знайшли пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.

Фокус також писав про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Священнослужителя, відомого під назвою "Паша Мерседес", затримали на кордоні, він хотів завезти контрабанду.