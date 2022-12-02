Києво-Печерська Лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ (фото)

Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній очолюватиме монастир як юридична особа.

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Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстровано як монастир у структурі Православної церкви України. Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, у четвер, 1 грудня, було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ.

Наступного дня, 2 грудня, відомості про юридичну особу, яка входить до структури ПЦУ, було внесено до Єдиного державного реєстру.

Євстратій Зоря нагадав, що ще в травні 2022 року Священний Синод затвердив постанову №30 про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Відповідно до рішення, Синод доручив Блаженнішому Митрополиту Єпіфанію звернутися до Кабміну з проханням надати один із храмів Лаври в її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення — для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженніший Митрополит Єпіфаній призначений очолювати монастир як юридична особа", — додав Зоря, коментуючи реєстрацію монастиря Київ.

[ + – ] Монастир Києво-Печерської Лаври зареєстровано у структурі ПЦУ

Нагадаємо, що 2 грудня президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території країни. Своїм указом глава держави доручив підготувати законопроєкт щодо неможливості роботи духовних організацій, пов'язаних із центрами впливу з Росії.

Також 2 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про запровадження санкцій проти 10 священиків УПЦ МП. Під персональні обмеження, за даними журналістів, також потрапив екснардеп Вадим Новинський та настоятель Києво-Печерської Лаври Павло.