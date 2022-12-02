Намісник Лаври Павло та Новинський: РНБО ввела санкції проти 10 священиків УПЦ МП, — ЗМІ

За даними журналістів, більшість релігійних діячів УПЦ МП, до яких застосовані обмеження, перебувають на окупованих територіях. Мета таких заходів у захисті національних інтересів і забезпеченні "духовної незалежності".

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Рада національної безпеки й оборони України ввела санкції щодо десятка священнослужителів УПЦ Московського патріархату, серед яких згадується ім'я намісника Києво-Печерської Лаври Павла (у світі Петра Лебедя). Під санкціями опинився і колишній депутат Верховної Ради Вадим Новинський. Про це повідомляє "УП" із посиланням на джерела в Офісі президента.

Зазначається, що затверджені обмеження розроблено після розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії з боку РФ. Мета таких заходів у захисті національних інтересів, а також у тому, щоб забезпечити "духовну незалежність" і "не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою".

Більшість підсанкційних релігійних діячів УПЦ МП знаходяться на окупованих Росією територіях.

Повідомляється, що персональні санкції, введені президентом Володимиром Зеленським, з 2 грудня діють стосовно деяких представників релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в РФ.

Список підсанкційних осіб оголосять пізніше.

Хто такий Павло (Лебідь)?

[ + – ] Петро Лебідь (він же Павло)

Митрополит Павло (він же Петро Лебідь) — архієрей УПЦ МП, з 1994 року перебуває на посаді намісника Успенської Києво-Печерської Лаври. У період 2008-2014 років був депутатом Київської міськради від Партії регіонів.

Хто такий Вадим Новинський?

[ + – ] Вадим Новинський

Підприємець, власник пакету акцій металургійного холдингу "Метінвест", основний власник "Смарт-груп" тощо. Новинського називають молодшим партнером Ріната Ахметова. До 2014 року він також був почесним президентом футбольного клубу "Севастополь", а з 2020-го став дияконом УПЦ МП.

Нагадаємо, що керівництво української розвідки запропонувало обміняти священиків УПЦ МП на військовополонених ЗСУ, які утримуються у російських в'язницях.

Раніше Фокус повідомляв, що після проросійської пісні в Києво-Печерській лаврі було відсторонено священика. Водночас настоятель Лаври Павло заявив, що відомості про те, що священики в Лаврі моляться за Росію, не відповідають дійсності.