Наместник Лавры Павел и Новинский: СНБО ввел санкции против 10 священников УПЦ МП, — СМИ

По данным журналистов, большая часть религиозных деятелей УПЦ МП, к которым применены ограничения, находятся на оккупированных территориях. Цель таких мер в защите национальных интересов и обеспечении "духовной независимости".

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении десятка священнослужителей УПЦ Московского патриархата, среди прочих упоминается имя наместника Киево-Печерской Лавры Павла (в миру Петра Лебедя). Под санкциями оказался и бывшего депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Об этом сообщает "УП" по ссылкой на источники в Офисе президента.

Отмечается, утвержденные ограничения разработаны после рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии со стороны РФ. Цель таких мер в защите национальных интересов, а также в том, чтобы обеспечить "духовную независимость" и "не допустить раскола в обществе по религиозному признаку".

Большинство подсанкционных религиозных деятелей УПЦ МП находятся на оккупированных Россией территориях.

Сообщается, что персональные санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским, со 2 декабря действуют применительно к некоторым представителям религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ.

Список подсанкционных лиц огласят позже.

Кто такой Павел (Лебедь)?

[ + – ] Петр Лебедь (он же Павел)

Митрополит Павел (он же Петр Лебедь) — архиерей УПЦ МП, с 1994 года состоит на должности наместника Успенской Киево-Печерской Лавры. В период 2008-2014 гг. был депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов".

Кто такой Вадим Новинский?

[ + – ] Вадим Новинский

Предприниматель, владелец пакета акций металлургического холдинга "Метинвест", основной владелец "Смарт-групп" и пр. Новинского называют младшим партнером Рината Ахметова. До 2014 года он также был почетным президентом футбольного клуба "Севастополь", а с 2020-го стал диаконом УПЦ МП.

Напомним, что руководство украинской разведки предложило обменять священников УПЦ МП на военнопленных ВСУ, которые содержатся в российских тюрьмах.

Ранее Фокус сообщал, что после пророссийской песни в Киево-Печерской лавре был отстранен священник. Вместе с тем, настоятель Лавры Павел заявил, что сведения о том, что священники в Лавре молятся о России, не соответствуют действительности.