Как Медведчука: в ГУР предложили обменять священников УПЦ МП на украинских пленных

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в Москве заинтересованы в обмене своих пленных командиров. Кроме того, в обменный фонд могут попасть священнослужители УПЦ.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Украине стоит использовать любую возможность для скорейшего возврата своих военнопленных. Об этом Юсов рассказал 24 каналу.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные, и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", — цитируют представителя ГУР журналисты.

Юсов упомянул о том, что Российская Федерация не придерживается международных конвенций в отношении пленных. Кроме того, Москва не дает возможности организациям ООН и "Красный крест" проводить инспекции мест, в которых содержатся украинские военные.

По мнению Андрея Юсова, все страны мира должны оказывать давление на РФ, чтобы обеспечить военнопленным нормальные условия содержания.

В ГУР также отметили, что за последние несколько месяцев обмены пленными между Украиной и Россией участились. На прошлой неделе за 4 дня прошло 3 обмена, в результате которых почти 100 украинских защитников вернулись домой.

"Параллельно идет подготовка к последующим обменам, в ближайшее время будут новости", — рассказывает Юсов.

Представитель Главного управления разведки также упомянул об обысках священнослужителей УПЦ МП, которые сейчас проходят по всей стране. Он отметил, что выявленные среди священников коллаборанты могут стать частью обменного фонда Украины.

Напомним, что во время обысков помещений УПЦ МП сотрудники СБУ нашли материалы, которые отрицают существование украинцев, украинского языка и право Украины на государственность. Также были найдены книги с ксенофобным содержанием.

Фокус также писал, что петиция о запрете УПЦ в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автором обращения стал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Еще мы сообщали о том, что депутаты Львовского областного совета решили запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в области.