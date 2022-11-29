Львовский облсовет решил запретить УПЦ МП: депутаты обратились к Раде

Львовские депутаты напомнили, что Московским патриархатом руководит воюющая с Украиной страна. Правоохранители и военные должны обеспечить сохранность имущества церквей, которые перешли из УПЦ МП в другие конфессии.

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Депутаты Львовского областного совета решили запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в области. Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета.

Политики просили Верховную Раду Украины реализовать это решение и внести нужные изменения в законодательство. Депутаты напомнили, что руководящий центр УПЦ МП находится в государстве, которое совершило военную агрессию и оккупировало часть территории Украины.

Областной совет рекомендовал органам местного самоуправления Львовщины помочь в изменении структуры подчиненности общин УПЦ МП в канонических и организационных вопросах. Для этого, по их мнению, стоит провести общее собрание религиозных общин.

[ + – ] Депутаты второй раз обращаются в Раду по поводу запрета деятельности УПЦ МП в Украине

Депутаты хотят обратиться к правоохранительным органам, теробороне и ВСУ, чтобы они обеспечили сохранность имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые перешли из УПЦ МП к другим конфессиям.

Это уже второе обращение львовских депутатов в Верховную Раду по поводу запрета деятельности УПЦ Московского патриархата. Первый раз депутаты приняли такое заявление 14 июня.

"Со времен восстановления независимости, в течение 30 лет в Украине официально действует структурное подразделение Русской православной церкви – УПЦ МП. Все эти годы, особенно с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, УПЦ МП неоднократно явно проявляла антиукраинскую и антигосударственную позицию", — отмечали политики.

Стоит подчеркнуть, что местные депутаты в Украине не обладают полномочием запрета церквей. Решение может стать нарушением Конституции в части прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". В статье 5 закона сказано, что церковь (религиозные организации) в Украине отделены от государства.

Отметим, что украинцы зарегистрировали петицию с призывом поддержать законопроект о запрете деятельности УПЦ МП. Петиция уже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.

Фокус 23 ноября писал о появлении в Раде законопроекта о запрете русской православной церкви для предотвращения угроз нацбезопасности.

Сотрудники СБУ 25 ноября обыскивали Черновицкую епархию УПЦ МП и застали ее секретаря во время секса с 17-летним юношей, певчим хора.