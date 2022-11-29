Львівська облрада вирішила заборонити УПЦ МП: депутати звернулися до Ради

Львівські депутати нагадали, що Московським патріархатом керує країна, що воює з Україною. Правоохоронці та військові мають забезпечити збереження майна церков, які перейшли з УПЦ МП до інших конфесій.

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Депутати Львівської обласної ради вирішили заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в області. Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

Політики просили Верховну Раду України реалізувати це рішення та внести потрібні зміни до законодавства. Депутати нагадали, що керівний центр УПЦ МП знаходиться у державі, яка здійснила військову агресію та окупувала частину території України.

Обласна рада рекомендувала органам місцевого самоврядування Львівщини допомогти у зміні структури підпорядкованості громад УПЦ МП у канонічних та організаційних питаннях. Для цього, на їхню думку, варто провести загальні збори релігійних громад.

[ + – ] Депутати вдруге звертаються до Ради щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні

Депутати хочуть звернутися до правоохоронних органів, тероборони та ЗСУ, щоб вони забезпечили збереження майна та культурних цінностей релігійних організацій, які перейшли з УПЦ МП до інших конфесій.

Це вже друге звернення львівських депутатів до Верховної Ради щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату. Вперше депутати ухвалили таку заяву 14 червня.

"З часів відновлення незалежності протягом 30 років в Україні офіційно діє структурний підрозділ Російської православної церкви — УПЦ МП. Всі ці роки, особливо з 2014 року, з початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово явно виявляла антиукраїнську та антидержавну позицію", — зазначали політики.

Варто наголосити, що місцеві депутати в Україні не мають повноваження заборони церков. Рішення може стати порушенням Конституції в частині прав громадян на свободу совісті та віросповідання, а також закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". У статті 5 закону сказано, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави.

Зазначимо, що українці зареєстрували петицію з закликом підтримати законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. Петиція вже набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.

Фокус 23 листопада писав про появу в Раді законопроєкту про заборону Російської православної церкви для запобігання загрозам нацбезпеці.

Співробітники СБУ 25 листопада обшукували Чернівецьку єпархію УПЦ МП та застали її секретаря під час сексу з 17-річним юнаком, який співав у хорі.