Петиція про заборону УПЦ в Україні набрала необхідних 25 тисяч голосів

Автор ініціативи вважає, що ухвалення документа допоможе повернути у власність держави Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську Лаври.

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Петиція із закликом підтримати законопроєкт, який допоможе заборонити діяльність Української православної церкви, набрала необхідних 25 тисяч голосів. Про це повідомляється на сайті електронних петицій.

Автор звернення народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко закликав президента України Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №8221, який передбачає заборону діяльності установ, що підпорядковуються Росії.

"У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму або лізингу з цією установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких він є", — написав Гончаренко.

За його словами, це допоможе повернути у власність держави такі знакові об'єкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську Лаври, які раніше належали до Української православної церкви московського патріархату.

Однак 27 травня Собор УПЦ МП опублікував ухвалу, в якій висловлювалася незгода з позицією патріарха РПЦ Кирила з приводу вторгнення Росії в Україну. Крім того, в УПЦ МП оголосили "про повну самостійність і незалежність Української православної церкви".

Тепер петицію має розглянути президент і дати на неї відповідь. На це Зеленський має 89 днів.

Нагадаємо, 23 листопада в парламенті з'явився законопроєкт про заборону діяльності російської православної церкви. Нардепи хочуть припинити роботу релігійних організацій та установ РПЦ за їхню антиукраїнську та диверсійну діяльність.

Того ж дня в СБУ розповіли, що під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі силовики знайшли книги "Русская идеология", мільйони готівки та підозрілих російських громадян.