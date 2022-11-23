"Кремлівське гніздо": у Раді з'явився законопроєкт про заборону Російської православної церкви
Нардепи хочуть припинити роботу релігійних організацій та установ РПЦ за їхню антиукраїнську та диверсійну діяльність. Глава церкви Кирило Гундяєв кілька разів мотивував росіян воювати в Україні.
Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" внесли на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Про це повідомила у Facebook нардепка Ірина Фріз.
Ініціатором документа став її колега з партії Микола Княжицький. Законопроєкт повністю забороняє релігійні організації та установи, що входять до складу чи визнають підпорядкування у канонічних, організаційних та інших питаннях РПЦ.
Мета законопроєкту — запобігти загрозам національній безпеці України та забезпечити порядок, додала Фріз.
"Занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність та захищала всі дії злочинного російського режиму", — наголосила політикиня.
На думку народної депутатки, діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томоса, наданого Українській Православній Церкві та Україні.
Нардеп від "Євросолідарності" Ірина Геращенко вважає РПЦ не церквою, а ідеологічною організацією просування "російського світу". Разом із колегами вона направила в уряд України звернення з вимогою негайно розірвати договори оренди з РПЦ у Києво-Печерській Лаврі.
"Настав час припинити загравати з Московським патріархатом, бо це ніяка не церква", — заявила вона.
Геращенко вважає, що в Києво-Печерській лаврі сформувалося "антиукраїнське кремлівське гніздо, яке не має нічого спільного з релігією та церквою".
"Звільнення України від РПЦ — це ще один крок до вільної та незалежної України", — вважає політикиня.
Нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) 25 вересня заявив, що загиблі на війні в Україні російські загарбники приносять себе в жертву заради інших. Смерть під час війни, на його думку, змиє усі гріхи людини.
Патріарх Кирило також закликав росіян не боятися воювати в Україні, оскільки "Христос воскрес і ми воскреснемо".
Фокус 22 листопада писав про обшуки, які оперативники СБУ проводили у Києво-Печерській Лаврі. У церкві шукали зброю та перевіряли, чи не ховаються у приміщеннях диверсійно-розвідувальні групи.
У Кремлі порахували обшуки в Лаврі "війною" проти РПЦ та тиском Києва.