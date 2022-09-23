"Христос воскрес і ви воскреснете": глава РПЦ закликав солдатів РФ не боятися смерті (відео)

Патріарх Кирило пообіцяв, що у разі загибелі на війні російські військові "будуть разом із Богом", адже вони "захищали" свою країну.

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Патріарх Російської православної церкви Кирило закликав не боятися йти воювати в Україні солдатам РФ, бо "Христос воскрес і ми воскреснемо". Про це він заявив у храмі, звертаючись до всіх російських військовослужбовців.

Крім того, церковний лідер Росії пообіцяв, що у разі смерті на війні російські військові "будуть разом із Богом", адже вони "захищали" свою країну.

"А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок, як каже священне писання, ви будете разом із Богом у його царстві, у його славі, у його вічному житті", — заявив патріарх Кирило.

Нагадаємо, 21 вересня глава РПЦ закликав військових армії РФ не вважати українців ворогами. Патріарх Кирило вважає, що народ України намагаються переформатувати та зробити ворожим у "єдиній Русі".

4 вересня глава РПЦ закликав багатих росіян ділитися грішми із бідними. За його словами, якщо людина не може допомогти іншій, то це шлях до пекла. Примітно, що сам предстоятель церкви ходить у годинах за 30 тис. євро, має понад 20 резиденцій та мільярдні рахунки у банках Швейцарії.

Раніше, 6 березня патріарх Кирило, говорячи про війну в Україні, згадав гей-паради та їхню "причетність" до нинішніх подій. Він заявив, що 8 років на Донбасі намагаються знищити те, що люди не беруть цінності, які пропонуються світовою владою, зокрема "пропаганду" гомосексуальності.