"Єдність" від РПЦ: патріарх Кирило закликав не вважати українців ворогами

Глава РПЦ вважає, що український народ намагаються переформатувати та зробити його ворожим стосовно "єдиної Русі".

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Предстоятель Руської Православної Церкви патріарх Кирило (Гундяєв) під час проповіді після богослужіння у Зачатівському жіночому монастирі Москви закликав не вважати українців ворогами. На думку глави РПЦ, український народ хочуть "переформатувати" і зробити ворожою щодо Росії державою. Про це повідомляє пропагандистська агенція "РИА Новости".

Патріарх переконаний, що певна "історична Русь" зараз переживає тяжкі випробування, а над українським народом, який нібито є частиною "єдиної Русі", нависла небезпека.

"Сьогодні Батьківщина наша, історична Русь, проходить крізь важкі випробування. Ми знаємо, що відбувається в Україні, ми знаємо, яка небезпека нависла над українським народом, який намагаються переформатувати, з частини святої єдиної Русі зробити державою, неприємною для цієї Русі, ворожою стосовно до Росії", — заявив Кирило.

Глава РПЦ закликав вірян молитися за єдність Церкви і за зміцнення "братських почуттів", щоб у серцях росіян не було ворожнечі щодо українців.

"Дуже важливо, щоб у наших серцях не виникало цього почуття, що там ворог. Ми повинні молитися сьогодні про те, щоб Господь зміцнив братерські почуття народів святої Русі, щоб ще міцнішою стала єдність нашої церкви, яка є запорукою миру на теренах Русі", — наголосив патріарх.

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Предстоятель Російської церкви згадав про те, що в Україні існує православна віра, і багато вірян у ній моляться за встановлення миру та припинення "усобиці" (громадянській війні — прим. ред.).

Нагадаємо, 27 травня Українська Православна Церква (УПЦ) оголосила про повне та остаточне від'єднання від РПЦ. Рішення ухвалено у Києві на Соборі УПЦ, вході якого архієреї засудили розв'язану Росією війну та висловили незгоду з позицією Московського патріарха Кирила.

16 вересня Бєлгородський митрополит Іоанн (Попов) закликав не шукати винних у подіях і не роз'єднуватися, оскільки це призведе країну до громадянської війни. Він також звернувся до політиків та попросив їх не брехати, оскільки народ уже втомився від брехні.