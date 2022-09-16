Дійде до громадянської війни: митрополит РПЦ закликав людей, які "володіють умами людей", не брехати (відео)
Бєлгородський митрополит Іоанн вважає, що зараз не час давати оцінки нинішнім подіям та шукати винних, оскільки це призведе до ситуації, що склалася в Росії у 1917 році.
Митрополит Бєлгородський і Старооскольський Іоанн (Попов), виступаючи на відкритті виставки "Ангел Святого Білогір'я" звернувся до вірян і закликав не шукати винних у подіях, що відбуваються, і не роз'єднатися, оскільки це призведе до громадянської війни у країні. Ієрарх РПЦ також закликав усіх тих політиків, які "володіють умами людей" не брехати людям.
Митрополит Іоанн згадав події у 1917 році, коли впала Російська імперія, і провів історичні паралелі з нашим часом. Водночас він вважає, що давати оцінки нинішнім подіям не потрібно, і натомість закликав "помолитися з розчуленням" і пробачити один одному всі гріхи.
"Те, що сталося, вимагає особливого осмислення і ми, напевно, зараз не зможемо дати об'єктивних оцінок тому, що відбувається, та це й не треба. Нам сьогодні важливо не роз'єднатися, не шукати винних, інакше в цьому пошуку ми дійдемо громадянської війни, як це трапилося 1917 року, під час Першої світової війни", — сказав митрополит.
Архієрей вважає, що зараз не час у ситуації, що склалася, заробляти політичний капітал тим, хто "володіє умами людей" і головне не брехати людям, оскільки, за його словами, всі вже втомилися від брехні. Він також висловився про тих, хто в паніці виїхав із регіону чи не відпускає дітей до школи, та порадив усім частіше молитися.
Зазначимо, що на початку липня 2022 року митрополит Іоанн після того, як у Бєлгороді від вибухів загинули біженці з Харківської області, закликав вірян помолитися про припинення кровопролиття на українській землі та "перекувати мечі на орала".Важливо
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